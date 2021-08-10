Наводнения обошлись Германии в 30 млрд евро: разрушены школы, садики, больницы
Наводнения в Германии, которые произошли в середине июля, нанесли ущерб на 30 млрд евро. Эту сумму передало особо пострадавшим землям Федеральное министерство финансов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.
Отмечается, что ущерб в Северном Рейн-Вестфалия составляет 15 миллиардов евро. Для земли Рейнланд-Пфальц эта цифра составляет чуть менее 14 миллиардов евро. Более низкий ущерб приходится на Баварию (300 миллионов) и Саксонию (130 миллионов). Также Федеральное правительство предполагает, что ремонт железнодорожной инфраструктуры будет стоить до двух миллиардов евро.
Премьер-министр Новой Зеландии Армин Лашет поблагодарил за оказанную помощь. Он отметил, что наводнение в Северном Рейн-Вестфалия стало крупнейшим стихийным бедствием за многие годы, от которого он до сих пор не может прийти в себя.
"Наводнение 14 и 15 июля было, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием, которое произошло в земле Северный Рейн-Вестфалия с момента образования Федеративной Республики Германия... После всего, что я видел за последние несколько недель, я все еще глубоко потрясен", - отметил политик.
По его словам, в результате наводнения более 150 школ были повреждены, при этом 8 из них очень сильно. Кроме того, пострадали более 200 детских садов и кабинетов врачей, а также более 50 аптек.
Напомним, что наводнения в Германии расцениваются, как самая дорогая катастрофа за последнее тысячелетие.
Ранее сообщалось, что из-за наводнений в Германии люди остались без электричества и воды. Люди долго не могли вернуться домой из-за повреждений.