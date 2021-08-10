Повені обійшлися Німеччині в 30 млрд євро: зруйновані школи, садки, лікарні

Повені в Німеччині , які відбулися в середині липня, завдали збитків на 30 млрд євро. Цю суму передало особливо постраждалим землям Федеральне міністерство фінансів.

Відзначається, що збиток в Північному Рейн-Вестфалія становить 15 мільярдів євро. Для землі Рейнланд-Пфальц ця цифра становить трохи менш як 14 мільярдів євро. Нижчий збиток припадає на Баварію (300 мільйонів) і Саксонію (130 мільйонів). Також Федеральний уряд припускає, що ремонт залізничної інфраструктури коштуватиме до двох мільярдів євро.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Армін Лашет подякував за надану допомогу. Він зазначив, що повінь в Північному Рейн-Вестфалія став найбільшим стихійним лихом за багато років, від якого він досі не може прийти до тями.

"Повінь 14 і 15 липня був, ймовірно, найбільшим стихійним лихом, яке сталося в землі Північниому Рейн-Вестфалія з моменту утворення Федеративної Республіки Німеччина... Після всього, що я бачив за останні кілька тижнів, я все ще глибоко вражений", - зазначив політик.