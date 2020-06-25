Наводнение на западе: проехать по дорогам госзначения можно без ограничений

Проезд по дорогам государственного значения в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях происходит без ограничений. Проезд обеспечили совместно службы автомобильных дорог и органов местной и государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В ведомстве напоминают, что ранее в результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня участки дорог, мостовые сооружения были разрушены, а движение автотранспорта - ограничено.

В "Укравтодоре" заявили, что общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству, составляет 234,4 млн грн.

В Черновицкой области разрушены и повреждены пять автодорог общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. Ориентировочная стоимость убытков составляет 40,68 млн гривен. Из-за повышения уровня воды в реке Прут, подтопления подходов к временным технологическим мостам и сдвига земляного полотна транспортное сообщение обеспечено по объездным маршрутам.

В Ивано-Франковской области повреждены и разрушены пять автодорог общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. Убытки ориентировочно оценивают в 104,0 млн гривен. В связи с выходом из берегов реки Днестр по ряду участков транспортное сообщение обеспечивают по объездным маршрутам.

В Закарпатской области повреждены и разрушены четыре автодороги общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. Стоимость убытков ориентировочно оценивают в 23,99 млн гривен.

Во Львовской области вследствие подтопления дороги и уровня воды над проезжей частью в 25 см ограничено движение автотранспорта на Т-14-19 Николаев - Жидачев - Калуш (км 43 700). Ориентировочная стоимость убытков - 65,7 млн грн (с учетом потребности завершения работ по устройству подпорной стенки из габионов на М-06 Киев - Чоп км 625 + 600 - км 625 + 700).

Кроме того, в Тернопольской области заилены 65 км дорог госзначения и четыре моста, а также 186 погонных метров труб.

Напомним, в Ивано-Франковской области улучшается ситуация с паводками: на утро 25 июня уровень реки Быстрица снизился на полтора метра.

Как писало РБК-Украина ранее, из-за непогоды 22-24 июня в западных областях Украины было разрушено 117 км автодорог, 64 моста, а также подтоплены 285 населенных пунктов.