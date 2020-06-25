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Разрушение более 100 км дорог и 64 мостов: последствия наводнения на западе

Новости » Происшествия     25.06.2020 - 08:54
Разрушение более 100 км дорог и 64 мостов: последствия наводнения на западе
Фото: наводнение в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)

В целом повреждено 500 км автодорог и 135 мостов

В результате осложнения погодных условий в течение 22-24 июня в западных областях Украины было разрушено 117 км автодорог, 64 мосты, а также подтоплены 285 населенных пунктов. Для устранения последствий были привлечены 1 643 лица и 469 ед. техники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, наводнение в западных регионах подтопило 285 населенных пунктов в четырех областях. В частности, в Ивано-Франковской - 234, в Черновицкой - 37, во Львовской - 12 и в Тернопольской - 2. В целом в этих регионах пострадало 9 994 дома, 9 объектов социальной и бытовой сферы и затоплено 3 340 подвалов и 13 390 приусадебных участков.

Кроме того, в результате ливней и сильных порывов ветра было разрушено 117 км дорог и 64 мосты в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В целом повреждено 500 км автодорог и 135 мостов. Также сообщается о трех погибших на территории западных областей.

Напомним, в Черновицкой ОГА дали рекомендации для местных жителей на случай подтопления.

Ранее сообщалось, что в западные регионы направлены силы Нацгвардии, МВД и авиация для ликвидации паводков.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Гидрометцентрподтопление
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