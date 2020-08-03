Наводнение в Южной Корее: шесть человек погибли и 8 попали без вести

В Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли шесть человек. Еще 8 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Yahoo.

Как сообщается, в провинциях Кенгидо и Чхунчхон-Пукто из-за разлива рек погибли три человека, еще столько же стали жертвами оползней. Власти страны 2 августа объявили в Корее самый высокий, третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Администрация Сеула приняла решение закрыть движение по ряду шоссе и мостов из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган. Аналогичные ограничения введены в ряде других регионов.

Напомним, ранее в Южной Корее сообщили о пятерых погибших и четырех пострадавших в результате мощного урагана.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.