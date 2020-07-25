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На Южную Корею обрушился ураган, погибли уже пять человек

Суббота 25 июля 2020 13:18
На Южную Корею обрушился ураган, погибли уже пять человек
Фото: наводнение (twitter.com)
Автор: Андрей Козловский

Без света остались более 1 100 домов в столичной провинции Кенгидо

В Южной Корее сообщили о пятерых погибших и четырех пострадавших в результате мощного урагана. Спасатели успели эвакуировать более 200 человек.

Об этом сообщает Yonhap.

Как сообщается, в результате непогоды больше всего пострадали города Пусан и Ульсан, где за час выпало более 80 мм осадков. Через это там наблюдаются многочисленные подтопления и оползни. Известно, что три человека погибли в своих машинах, когда вода затопила подземный автомобильный тоннель в Пусане.

Кроме того, без света остались более 1 100 домов в столичной провинции Кенгидо.

Сейчас штормовой ветер и сильные дожди продолжаются и в восточных регионах страны, включая провинции Канвондо и Кенсан-Пукто, где в час выпадает до 50 мм осадков.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

Кроме того, на восточную Индию и Бангладеш обрушился тропический циклон "Амфан", разрушив тысячи зданий; погибли по меньшей мере 20 человек.

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