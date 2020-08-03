Повінь у Південній Кореї: шестеро людей загнули і 8 попали безвісти

У Південній Кореї внаслідок повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, загинули шестеро людей. Ще 8 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Yahoo.

Як повідомляється, в провінціях Кьонгідо і Чхунчхон-Пукто через розлив річок загинули три людини, ще стільки ж стали жертвами зсувів. Влада країни 2 серпня оголосила в Кореї найвищий, третій рівень реагування на надзвичайні ситуації.

Адміністрація Сеула прийняла рішення закрити рух по ряду шосе і мостів через небезпеку їх підтоплення в результаті розливу річки Ханган. Аналогічні обмеження введені в ряді інших регіонів.

Нагадаємо, раніше у Південній Кореї повідомили про п'ятьох загиблих та чотирьох постраждалих внаслідок потужного урагану.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.