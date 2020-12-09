Венецию снова затопило. Защита не сработала из-за синоптиков

Фото: в Венеции вода теперь не только в каналах (Getty Images)

Венеция пострадала наводнения, уровень воды поднялся до 1,5 метров. Ее система защиты не была активирована из-за ошибочных прогнозов.

Об этом сообщает The Guardian.

"Ситуация действительно плохая, поскольку мы ее не ждали. Это разочаровывает, поскольку мы думали, что с нашей системой подобные вещи больше не будут происходить, а вместо этого мы вернулись к старым проблемам", - сказал Матео Секки, местный активист.

В сводках погоды предсказывалось, что прилив, или acqua alta, поднимется до 1,2 метра - ниже уровня 1,3 метра, на котором обычно срабатывают 78 мобильных заграждений системы защиты от паводков, называемой Mose.

Во вторник утром вода вошла в лагуну, полностью затопив притвор тысячелетнего храма - базилики Святого Марка. И было уже слишком поздно, чтобы система защиты сработала. Если вода поднимется выше, часовни тоже будут затоплены.

Вода нанесла ущерб барам и ресторанам. Владельцы пока не подсчитали сумму ущерба.

Фото: наводнение в Венеции (Getty Images)

Ожидается, что приливы достигнут 1,45 метра примерно в 16:40 по местному времени. Хотя, по оценкам жителей, сейчас уровень воды достигает 1,5 метра.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

РБК-Украина писало, что Венеция в октябре этого года впервые задействовала систему защиты от наводнений Mose. Сеть из 78 ярко-желтых барьеров на входе в венецианскую лагуну начала подниматься со дна моря за три часа до запланированного пика прилива.