Наводнение в Японии: число жертв увеличилось до 140

Еще более 70 человек считаются пропавшими без вести

В результате проливных дождей и наводнений в Японии количество жертв увеличилось до 140 человек. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга, передает Vaaju.

Как сообщается, еще более 70 человек считаются пропавшими без вести.

Также сообщается, что в работах по ликвидации последствий стихии в зоне бедствия заняты 75 тыс. человек.

Фото: последствия наводнения в Японии В свою очередь, по словам Суга, правительство Японии выделило на помощь пострадавшим районам около 65 млн долларов.

Floods in Japan have left more than 100 people dead pic.twitter.com/vRMYKn51ki — TRT World (@trtworld) July 10, 2018

Ранее сообщалось о 120 жертвах в результате наводнения.

Напомним, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране приостановлено железнодорожное сообщение.