Наводнение в Японии: число жертв увеличилось до 140

Новости Происшествия 10.07.2018 - 08:33
Фото: наводнение в Японии (из открытых источников)
Фото: наводнение в Японии (из открытых источников)

Еще более 70 человек считаются пропавшими без вести

В результате проливных дождей и наводнений в Японии количество жертв увеличилось до 140 человек. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга, передает Vaaju.

Как сообщается, еще более 70 человек считаются пропавшими без вести.

Также сообщается, что в работах по ликвидации последствий стихии в зоне бедствия заняты 75 тыс. человек.

Наводнение в Японии: число жертв увеличилось до 140Наводнение в Японии: число жертв увеличилось до 140
Фото: последствия наводнения в Японии 
 
В свою очередь, по словам Суга, правительство Японии выделило на помощь пострадавшим районам около 65 млн долларов.
 

 

Ранее сообщалось о 120 жертвах в результате наводнения.

Напомним, 7 июля на запад Японии обрушился тайфун, после чего прошли проливные дожди, которые спровоцировали наводнения и оползни. Известно о повреждении почти 270 тыс. зданий, в стране приостановлено железнодорожное сообщение.

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Теги:  Япония,  Жертвы,  наводнение,  ливень  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС