Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 140

Ще понад 70 людей вважаються зниклими без вести

В результаті проливних дощів і повеней в Японії кількість жертв збільшилася до 140 осіб. Про це заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Йосихиде Суга, передає Vaaju.

Як повідомляється, ще понад 70 людей вважаються зниклими без вести.

Також повідомляється, що в роботах по ліквідації наслідків стихії у зоні лиха зайняті 75 тис. чоловік.

Фото: наслідки повені в Японії

У свою чергу, за словами Суга, уряд Японії виділив на допомогу постраждалим районам близько 65 млн доларів.

Floods in Japan have left more than 100 people dead pic.twitter.com/vRMYKn51ki — TRT World (@trtworld) July 10, 2018

Раніше повідомлялося про 120 жертви в результаті повені.

Нагадаємо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні припинено залізничне сполучення.