Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 140

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 08:33
Фото: повінь в Японії (з відкритих джерел)
Фото: повінь в Японії (з відкритих джерел)

Ще понад 70 людей вважаються зниклими без вести

В результаті проливних дощів і повеней в Японії кількість жертв збільшилася до 140 осіб. Про це заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Йосихиде Суга, передає Vaaju.

Як повідомляється, ще понад 70 людей вважаються зниклими без вести.

Також повідомляється, що в роботах по ліквідації наслідків стихії у зоні лиха зайняті 75 тис. чоловік.

Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 140Повінь в Японії: кількість жертв збільшилася до 140
 

Фото: наслідки повені в Японії

У свою чергу, за словами Суга, уряд Японії виділив на допомогу постраждалим районам близько 65 млн доларів.

Раніше повідомлялося про 120 жертви в результаті повені.

Нагадаємо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні припинено залізничне сполучення.

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Теги:  Японія,  Жертвы,  наводнение,  ливень  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС