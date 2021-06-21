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Наводнение в Ялте: количество пострадавших возросло почти вдвое

Автор: Даша Харченко

Количество пострадавших из-за наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек. Шесть человек были госпитализированы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу оккупационных властей Крыма сообщает РИА Новости.

Согласно данным, за помощью в больницы обратились уже 43 человека. Шестеро из них проходят лечение в стационарных условиях.

Днем ранее стало известно о 24 пострадавших.

Напомним, руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим.

Оккупанты объявили 18 июня в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.

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