Наводнение в Ялте: количество пострадавших возросло почти вдвое

Количество пострадавших из-за наводнения в Ялте увеличилось до 43 человек. Шесть человек были госпитализированы.
Об этом со ссылкой на пресс-службу оккупационных властей Крыма сообщает РИА Новости.
Согласно данным, за помощью в больницы обратились уже 43 человека. Шестеро из них проходят лечение в стационарных условиях.
Днем ранее стало известно о 24 пострадавших.
Напомним, руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим.
Оккупанты объявили 18 июня в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу.
Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.