RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Повінь у Ялті: кількість постраждалих зросла майже вдвічі

Автор: Даша Харченко

Кількість постраждалих через повінь в Ялті збільшилася до 43 осіб. Шестеро людей були госпіталізовані.

Про це з посиланням на прес-службу окупаційної влади Криму повідомляє РИА Новости.

Згідно з даними, за допомогою в лікарні звернулися вже 43 людини. Шестеро з них проходять лікування в стаціонарних умовах.

Днем раніше стало відомо про 24 постраждалих.

Нагадаємо, керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.

Окупанти оголосили 18 червня в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю.

Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримЯлта