Наводнение в Ялте: количество пропавших без вести и пострадавших возросло
Количество людей, пропавших без вести из-за наводнения в Ялте, выросло до двух. Количество пострадавших возросло до 24 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Так, у 24 пострадавших зафиксированы легкие травмы. Два человека пропали без вести, один человек погиб.
Сообщается, что пик подтопления в оккупированной Ялте пройден.
Напомним, руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим.
Оккупанты объявили 18 июня в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу.
Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.