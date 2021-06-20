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Наводнение в Ялте: количество пропавших без вести и пострадавших возросло

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Ялта, Воскресенье 20 июня 2021 05:41
Наводнение в Ялте: количество пропавших без вести и пострадавших возросло Фото: пик подтопления в оккупированной Ялте пройден(evgen_fok/Instagram)
Автор: Даша Харченко

Количество людей, пропавших без вести из-за наводнения в Ялте, выросло до двух. Количество пострадавших возросло до 24 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, у 24 пострадавших зафиксированы легкие травмы. Два человека пропали без вести, один человек погиб.

Сообщается, что пик подтопления в оккупированной Ялте пройден.

Напомним, руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим.

Оккупанты объявили 18 июня в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.

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