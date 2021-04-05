Наводнение в Индонезии и Восточном Тиморе: число жертв приближается к сотне

По сообщениям национального агентства по чрезвычайным ситуациям BNPB, по меньшей мере 70 человек погибли на нескольких островах в западной и восточной провинциях Индонезии Нуса-Тенггара.

Кроме того, 70 человек остаются пропавшими без вести.

По данным агентства, в общей сложности от наводнения пострадали 30 тысяч человек в Индонезии.

В Восточном Тиморе погибли по меньшей мере 27 человек, многие из них - в столице Дили, а 7 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На снимках из Дили видны рухнувшие здания, разрушенные дороги и жители, идущие вброд по мутной воде высотой по пояс.

Власти также предупредили, что число погибших и раненых может продолжать расти.

Кроме того, по данным метеорологического агентства Индонезии, циклон Сероя может еще больше усилиться в течение следующих 24 часов. Однако он уходит из Индонезии.