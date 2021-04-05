UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Наводнение в Индонезии и Восточном Тиморе: число жертв приближается к сотне

Автор: Юлия Струк

По меньшей мере 97 человек погибли, и десятки пропали без вести после тропического циклона Сероя. Он вызвал разрушительные внезапные наводнения и оползни в восточной Индонезии и соседнем Восточном Тиморе.

Об этом сообщает The Guardian.

По сообщениям национального агентства по чрезвычайным ситуациям BNPB, по меньшей мере 70 человек погибли на нескольких островах в западной и восточной провинциях Индонезии Нуса-Тенггара.

Кроме того, 70 человек остаются пропавшими без вести.

По данным агентства, в общей сложности от наводнения пострадали 30 тысяч человек в Индонезии.

В Восточном Тиморе погибли по меньшей мере 27 человек, многие из них - в столице Дили, а 7 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. На снимках из Дили видны рухнувшие здания, разрушенные дороги и жители, идущие вброд по мутной воде высотой по пояс.

Власти также предупредили, что число погибших и раненых может продолжать расти.

Кроме того, по данным метеорологического агентства Индонезии, циклон Сероя может еще больше усилиться в течение следующих 24 часов. Однако он уходит из Индонезии.

Как писало РБК-Украина, ранее было известно о 55 жертвах паводков и оползней в восточной части Индонезии. Также сообщалось о 21 погибшем в Восточном Тиморе.

Напомним, проливные дожди вызвали оползень и наводнение на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара Индонезии.

Так, в середине января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Погибли более 20 человек, около 600 местных жителей были ранены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины погибшиенаводнениеИндонезия
Читайте также
Оползень и наводнение в Индонезии: число погибших возросло до 55
Более 40 человек погибли от оползня и наводнения в Индонезии
Прогноз погоды