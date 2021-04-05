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Повінь в Індонезії та Східному Тиморі: число жертв наближається до сотні

Автор: Юлія Струк

Щонайменше 97 людей загинули й десятки пропали безвісти після тропічного циклону сіро. Він викликав руйнівні раптові повені і зсуви в східній Індонезії та сусідньому Східному Тиморі.

Про це повідомляє The Guardian.

За повідомленнями національного агентства з надзвичайних ситуацій BNPB, щонайменше 70 людей загинули на декількох островах у західній і східній провінціях Індонезії Нуса-Тенггара.

Крім того, 70 осіб залишаються зниклими безвісти.

За даними агентства, в цілому від повені постраждали 30 тисяч людей в Індонезії.

У Східному Тиморі загинули щонайменше 27 осіб, багато хто з них - у столиці Ділі, а 7 тисяч жителів були змушені покинути свої будинки. На знімках з Ділі видно будівлі, що завалилися, зруйновані дороги й мешканців, що йдуть вбрід по каламутній воді висотою по пояс.

Влада також попередили, що число загиблих і поранених може продовжувати зростати.

Крім того, за даними метеорологічного агентства Індонезії, циклон Сероя може ще більше посилитися протягом наступних 24 годин. Однак він йде з Індонезії.

Як писало РБК-Україна, раніше було відомо про 55 жертв паводків і зсувів у східній частині Індонезії. Також повідомлялося про 21 загиблого у Східному Тиморі.

Нагадаємо, проливні дощі викликали зсув і повінь на острові Флорес у провінції Східна Нуса-Тенгара Індонезії.

Так, у середині січня на індонезійському острові Сулавесі стався сильний землетрус магнітудою 6,2 бала. Загинули понад 20 людей, близько 600 місцевих жителів були поранені.

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Новини України загибліповіньИндонезия
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