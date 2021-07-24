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Наводнение в Германии: снова начались дожди, возможна эвакуация

Автор: РБК-Украина

В районе наводнений в Германии снова начались проливные дожди. На западе страны готовятся к возможной эвакуации населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что спустя несколько дней после разрушительных наводнений на западе Германии в районах катастрофы снова начались проливные дожди. Как заявила глава штаба по борьбе с катастрофой Бегона Херман в регионе Бад-Нойенар - Арвайлер, в воскресенье погодные условия могут ухудшиться.

В связи с этим населению наиболее пострадавших населенных пунктов будет предложена эвакуация. Жители Шульды, Инзула, Дюмпельфельда и Бад-Нойенара смогут воспользоваться автобусами-шаттлами.

Также сообщается, что ожидаются не такие сильные осадки, как на прошлой неделе, но ситуация осложняется проблемами с канализационной системой.

Кроме того, стало известно, что по состоянию на 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за наводнения 30 тысяч немцев до сих пор остаются без питьевой воды и электричества.

Также стало известно, что компания Илона Маска SpaceX предоставит бесплатный доступ к интернету Starlink самым пострадавшим от наводнения районам Германии.

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Германияэвакуациянаводнение