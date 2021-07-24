Повінь у Німеччині: знову почалися дощі, можлива евакуація

Повідомляється, що через кілька днів після руйнівних повеней на заході Німеччини в районах катастрофи знову почалися проливні дощі. Як заявила глава штабу по боротьбі з катастрофою Бегона Херман в регіоні Бад-Нойенар - Арвайлер, в неділю погодні умови можуть погіршитися.

У зв'язку з цим населенню найбільш постраждалих населених пунктів буде запропонована евакуація. Жителі Шульди, Інзула, Дюмпельфельда і Бад-Нойенара зможуть скористатися автобусами-шатлами.

Також повідомляється, що очікуються не такі сильні опади, як минулого тижня, але ситуація ускладнюється проблемами з каналізаційною системою.

Крім того, стало відомо, що станом на 24 липня кількість жертв руйнівної повені збільшилася до 179 осіб.