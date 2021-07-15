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Наводнение в Германии: число жертв превысило 40

Автор: РБК-Украина

Число погибших в результате наводнения на западе Германии достигло 42 человек. Еще около 50 на данный момент считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Сообщается, что из-за наводнения обрушилось несколько домов. Как сообщил представитель полиции города Кобленц, четыре человека погибли в муниципалитете Шульд, где несколько домов были снесены наводнением.

Больше всего от сильных ливней пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Из-за осадков реки вышли из берегов и могут обрушить еще несколько домов.

"Я потрясена этой катастрофой, от которой пострадали так много людей. Выражаю соболезнования родственникам погибших и пропавших без вести. От всей души благодарю многих неутомимых сотрудников службы экстренной помощи", - уже заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Также сообщается, что двое спасателей погибли при исполнении служебных обязанностей в городах Альтена и Ведоль.

Напомним, ранее сообщалось, что на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям.

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Германиянаводнение