Наводнение в Германии: число жертв выросло

Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 33 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. В спасательной операции задействованы военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus .

"По меньшей мере 33 человека погибли в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия", - цитирует издание сообщение полиции.

Уточняется, что 18 человек погибли в наиболее пострадавшем от наводнения районе Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц). В регионе непогода разрушила несколько жилых домов. Кроме того, потоки воды снесли мост через реку Волм.

По словам министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджера Левентца, пропавшими без вести числятся до 70 человек. В спасательной операции задействованы помимо сотрудников экстренных служб военные.

В затопленных городах появились мародеры. Они пытаются грабить магазины. Одного из подозреваемых полиции удалось задержать во время попытки ограбить ювелирную лавку.