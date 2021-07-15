Наводнение в Германии: число жертв выросло
Число погибших в результате наводнения в Германии выросло до 33 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. В спасательной операции задействованы военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Focus.
"По меньшей мере 33 человека погибли в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия", - цитирует издание сообщение полиции.
Уточняется, что 18 человек погибли в наиболее пострадавшем от наводнения районе Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц). В регионе непогода разрушила несколько жилых домов. Кроме того, потоки воды снесли мост через реку Волм.
По словам министра внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц Роджера Левентца, пропавшими без вести числятся до 70 человек. В спасательной операции задействованы помимо сотрудников экстренных служб военные.
В затопленных городах появились мародеры. Они пытаются грабить магазины. Одного из подозреваемых полиции удалось задержать во время попытки ограбить ювелирную лавку.
Firefighter among those killed by Germany floods.— Fridays For Future Uganda (@Fridays4FutureU) July 15, 2021
Fire brigade Vehicle submerged in flood water #Germany #floods #ClimateEmergency pic.twitter.com/Y2VmXdtbgB