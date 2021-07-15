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Повінь у Німеччині: кількість жертв перевищила 40

Автор: РБК-Україна

Кількість загиблих в результаті повені на заході Німеччини досягла 42 осіб. Ще близько 50 на даний момент вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.

Повідомляється, що через повінь обвалилося кілька будинків. Як повідомив представник поліції міста Кобленц, чотири особи загинули в муніципалітеті Шульд, де кілька будинків були знесені повінню.

Найбільше від сильних злив постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. Через опади річки вийшли з берегів і можуть обрушити ще кілька будинків.

"Я вражена цією катастрофою, від якої постраждали так багато людей. Висловлюю співчуття родичам загиблих і зниклих безвісти. Від щирого серця дякую багатьом невтомним співробітникам служби екстреної допомоги", - вже заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Також повідомляється, що двоє рятувальників загинули при виконанні службових обов'язків у містах Альтена і Ведоль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на західну і центральну частину Німеччини обрушився циклон Бернд, який приніс з собою сильні зливи і призвів до масштабних повеней.

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