Наводнение в Германии и Бельгии: число жертв возросло до 125

Спасатели Германии и Бельгии продолжают бороться с последствиями наводнений. В результате погибло 125 человек, десятки людей пропали без вести и остались без дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По заявлению властей, на немецкой земле Рейнланд-Пфальц погибли 63 человека, в том числе 12 жителей дома престарелых в городе Зинциг. В соседней земле Северный Рейн-Вестфалия число погибших составило 43 человека, но официальные лица предупредили, что оно может увеличиться.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что он был ошеломлен разрушениями, и пообещал оказать поддержку семьям погибших и городам, которым был нанесен значительный ущерб.

"В час нужды наша страна держится вместе. Важно, чтобы мы проявили солидарность с теми, у кого наводнение отняло все", - заявил президент.

В немецком городе Эрфтштадт, к юго-западу от Кельна люди оказались в ловушке, когда их дома обрушились. Глава округа Франк Рок сообщила, что пятьдесят человек были спасены из своих домов. На аэрофотоснимках был виден крупный оползень в гравийном карьере на окраине города.

"Следует предположить, что при таких обстоятельствах некоторым людям не удалось сбежать", - сказал Рок.

Кроме Германии от наводнений пострадала и Бельгия. Страна подтвердила гибель 20 человек, еще 20 пропали без вести. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден сообщила, что несколько плотин на реке Маас, которая протекает из Бельгии в Нидерланды, находятся под угрозой обрушения. Власти в южном голландском городе Венло эвакуировали 200 пациентов из больниц из-за надвигающейся угрозы реки.