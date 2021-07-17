Повінь у Німеччині та Бельгії: кількість жертв зросла до 125

Рятувальники Німеччини та Бельгії продовжують боротися з наслідками повінь. В результаті загинуло 125 осіб, десятки людей зникли безвісти і залишилися без будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За заявою влади, на німецькій землі Рейнланд-Пфальц загинули 63 людини, в тому числі 12 мешканців будинку престарілих в місті Зінциг. У сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія число загиблих склало 43 людини, але офіційні особи попередили, що воно може збільшитися.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що він був приголомшений руйнуваннями, і пообіцяв надати підтримку сім'ям загиблих і містам, яким було завдано значної шкоди.

"У годину потреби наша країна тримається разом. Важливо, щоб ми проявили солідарність з тими, у кого повінь відняла все", - заявив президент.

У німецькому місті Ерфтштадт, на північний захід від Кельна люди опинилися в пастці, коли їх будинки обрушилися. Глава округу Франк Рок повідомила, що п'ятдесят чоловік були врятовані зі своїх будинків. На аерофотознімках було видно великий зсув у гравійному кар'єрі на околиці міста.

"Слід припустити, що за таких обставин деяким людям не вдалося втекти", - сказав Рок.

Крім Німеччини від повеней постраждала і Бельгія. Країна підтвердила загибель 20 осіб, ще 20 зникли безвісти. Міністр внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден повідомила, що кілька гребель на річці Маас, яка протікає з Бельгії в Нідерланди, знаходяться під загрозою обвалення. Влада в південному голландському місті Венло евакуювала 200 пацієнтів з лікарень через загрозу річки.