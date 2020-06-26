Наводнение в Черновцах полностью снесло мост

Наводнение, которое накрыло город Черновцы, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой. Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он заявил, что теперь должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.

Как известно, западную Украину накрыли сильные дожди, в результате чего образовался сильный паводок. Людям затопило дома и огороды. В городах затопило улицы. Из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Прут в Черновцах.

Напомним, на заседании городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в Черновцах подсчитали уже 8 млн гривен убытков от паводка.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

РБК-Украина ранее писало, что из-за непогоды 22-24 июня в западных областях Украины было разрушено 117 км автодорог, 64 мосты, а также подтоплены 285 населенных пунктов.