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Повінь в Чернівцях повністю зніс міст

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 10:52
Повінь в Чернівцях повністю зніс міст
Фото: зруйнований міст (facebook.com/SergiiOsachuk)

Міст був у аварійному стані

Повінь, яка накрила місто Чернівців, повністю зруйнувала аварійний міст між Маршицями та Лункою. Рівень води у річці Прут перевищив 8 метрів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він заявив, що тепер має бути невідкладне продовження будівництва нового мосту.

Як відомо, західну Україну накрили сильні дощі, в результаті чого утворились сильний паводок. Людям затопило домівки та городи. У містах затопило вулиці. Через негоду піднявся рівень води у річці Прут, що в Чернівцях.

Нагадаємо, на засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуації у Чернівцях підрахували вже 8 млн гривень збитків від паводку.

Раніше повідомлялось, що рівень води у річці Прут в межах міста Чернівці перейшов критичну позначку.

Також РБК-Україна раніше писало, що через негоду 22-24 червня у західних областях України було зруйновано 117 км автодоріг, 64 мости, а також підтоплені 285 населених пунктів.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України повіньЧернівцімост
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