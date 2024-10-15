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Наводив ворожу артилерію на свою бригаду. СБУ затримала зрадника в лавах ЗСУ

Фото: СБУ затримала зрадника в лавах ЗСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Донецькій області затримали 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бригад Збройних сил України (ЗСУ), яка тримає оборону на Краматорському напрямку. Зрадник "зливав" ворогу локації свого підрозділу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

"За матеріалами справи, зрадник "зливав" ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр", - пише СБУ. 

Росіяни планували використати "злиту" інформацію для ударів по позиціях українських операторів БпЛА.  

Зокрема зрадник намагався передати ворог координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

 Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили "крота" й запобігли цим ворожим ударам по локаціях українських військ.

 

Фото: СБУ затримала зрадника в лавах ЗСУ (t.me/SBUkr)

"За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах, де підтримував війну Росії проти України", - додає СБУ. 

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. 

Що загрожує 

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. 

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що контррозвідка викрила "крота" у лавах Національної гвардії, який "зливав" цивільним, зокрема, дані про польоти літаків у Сумській області.

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