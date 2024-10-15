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Наводил вражескую артиллерию на свою бригаду. СБУ задержала предателя в рядах ВСУ

Фото: СБУ задержала предателя в рядах ВСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области задержали 22-летнего оператора беспилотных систем одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая держит оборону на Краматорском направлении. Предатель "сливал" врагу локации своего подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

"По материалам дела, предатель "сливал" вражескому спецслужбисту локации своего подразделения БпЛА, который занимался корректировкой огня по рашистам, атаковавшим Часов Яр", - пишет СБУ. 

Россияне планировали использовать «слитую» информацию для ударов по позициям украинских операторов БпЛА.  

В частности предатель пытался передать врагу координаты других подразделений ВСУ в районе Часового Яра.

 Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили «крота» и предотвратили эти вражеские удары по локациям украинских войск.

 

Фото: СБУ задержала предателя в рядах ВСУ (t.me/SBUkr)

"По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах, где поддерживал войну России против Украины", - добавляет СБУ. 

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. 

Что угрожает

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. 

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что контрразведка разоблачила "крота" в рядах Национальной гвардии, который "сливал" гражданским, в частности, данные о полетах самолетов в Сумской области.

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