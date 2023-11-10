Наводив ворога на техніку й склади ЗСУ. Перед судом постане зрадник із Слов'янська

Що сталось

В червні 2022 року мешканець Слов'янська налагодив контакт із військовослужбовцем окремого мотострілецького полку 1-го Армійського корпусу так званої народної міліції "ДНР". Він обіцяв інформувати ворога про місця постійної та тимчасової дислокації підрозділів Збройних Сил України.

Протягом місяця зрадник використовував Telegram, надсилав ворогу голосові повідомлення про розміщення українських захисників у своєму місті та на його околицях.

"Він розповідав про воєнні об’єкти, деталізував місцезнаходження казарм і укріплених районів. Намагаючись бути максимально корисним для представників ворожої армії, чоловік детально описував їм місця зосередження військової техніки та складів з бойовими припасами, додаючи назви вулиць і конкретних будівель", - пише пресслужба.

Що загрожує

Відповідно до ч. 7 ст. 111-1 КК України, зраднику загрожує до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на такий самий строк та конфіскацією майна.