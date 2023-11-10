Наводил врага на технику и склады ВСУ. Перед судом предстанет предатель из Славянска

Что произошло

В июне 2022 года житель Славянска наладил контакт с военнослужащим отдельного мотострелкового полка 1-го Армейского корпуса так называемой народной милиции "ДНР". Он обещал информировать врага о местах постоянной и временной дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.

В течение месяца предатель использовал Telegram, посылал врагу голосовые сообщения о размещении украинских защитников в своем городе и в его окрестностях.

"Он рассказывал о военных объектах, детализировал местонахождение казарм и укрепленных районов. Стараясь быть максимально полезным для представителей вражеской армии, мужчина подробно описывал им места сосредоточения военной техники и складов с боевыми припасами, добавляя названия улиц и конкретных зданий", - пишет пресс-служба.

Что грозит

Согласно ч. 7 ст. 111-1 УК Украины, предателю грозит до 15 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на такой же срок и конфискацией имущества.