Наводив удари РФ по будинкам мирних українців: СБУ затримала охоронця дитсадка (відео)

"Встановлено, що за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних осель були частково або повністю зруйновані.

Агент РФ із дитячого садка

"За даними слідства, коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитсадка. У грудні минулого року чоловік був дистанційно завербований представником головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ)", - інформують в СБУ.

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свою знайому - хористку місцевої церкви УПЦ МП, яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора.

Наводив удари по домівках людей

Агент коригував ракетні удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення.

Крім того, за вказівками російського ГРУ він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Особливо ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Затримання та обшуки

Співробітники СБУ затримали російського агента у його власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який фігурант використовував для спілкування з російським ГРУ через популярний месенджер.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.