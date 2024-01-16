Наводил удары РФ по домам мирных украинцев: СБУ задержала охранника детсада (видео)

"Установлено, что по его наведке оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, тогда в результате вражеского удара погиб 43-летний мужчина, многие частные дома были частично или полностью разрушены.

Агент РФ по детскому саду

"По данным следствия, корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детсада. В декабре прошлого года мужчина был дистанционно завербован представителем главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ)", - информируют в СБУ.

В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своей знакомой - хористки местной церкви УПЦ МП, сбежавшей на временно захваченную часть Запорожья, где та работает на спецслужбу страны-агрессора.

Наводил удары по домам людей

Агент корректировал ракетные удары РФ по гражданской и критической инфраструктуре региона, из-за чего страдало мирное население.

Кроме того, по указаниям российского ГРУ он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны в Запорожском направлении.

Особенно врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.

Задержание и обыски

Сотрудники СБУ задержали российского агента в его собственном доме. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который фигурант использовал для общения с российским ГРУ в популярном мессенджере.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

Он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.