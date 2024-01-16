Наводил удары РФ по домам мирных украинцев: СБУ задержала охранника детсада (видео)

Правоохранители задержали агента военной разведки России. Местный охранник детсада корректировал ракетные атаки РФ по Запорожью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Установлено, что по его наведке оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, тогда в результате вражеского удара погиб 43-летний мужчина, многие частные дома были частично или полностью разрушены.
"По данным следствия, корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детсада. В декабре прошлого года мужчина был дистанционно завербован представителем главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ)", - информируют в СБУ.
В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своей знакомой - хористки местной церкви УПЦ МП, сбежавшей на временно захваченную часть Запорожья, где та работает на спецслужбу страны-агрессора.
Агент корректировал ракетные удары РФ по гражданской и критической инфраструктуре региона, из-за чего страдало мирное население.
Особенно врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.
Сотрудники СБУ задержали российского агента в его собственном доме. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который фигурант использовал для общения с российским ГРУ в популярном мессенджере.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.
Он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.
Вчера сообщалось, что СБУ задержала наемника ППК "Вагнера". Он готовил удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.
Кроме того, стало известно, что в Николаеве задержала женщина, которая по заказу ГРУ России занималась дискредитацией украинских войск. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее правоохранители задержали руководителя "управления труда и социальной политики Херсонского городского округа" РФ. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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