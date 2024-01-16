RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводил удары РФ по домам мирных украинцев: СБУ задержала охранника детсада (видео)

Фото: СБУ задержала агента РФ из Степногорска (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали агента военной разведки России. Местный охранник детсада корректировал ракетные атаки РФ по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Установлено, что по его наведке оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, тогда в результате вражеского удара погиб 43-летний мужчина, многие частные дома были частично или полностью разрушены.

Агент РФ по детскому саду

"По данным следствия, корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детсада. В декабре прошлого года мужчина был дистанционно завербован представителем главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ)", - информируют в СБУ.

В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своей знакомой - хористки местной церкви УПЦ МП, сбежавшей на временно захваченную часть Запорожья, где та работает на спецслужбу страны-агрессора.

Наводил удары по домам людей

Агент корректировал ракетные удары РФ по гражданской и критической инфраструктуре региона, из-за чего страдало мирное население.

Кроме того, по указаниям российского ГРУ он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны в Запорожском направлении.

Особенно врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.

Задержание и обыски

Сотрудники СБУ задержали российского агента в его собственном доме. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который фигурант использовал для общения с российским ГРУ в популярном мессенджере.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.

Он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

 

Задержание предателей и коллаборантов

Вчера сообщалось, что СБУ задержала наемника ППК "Вагнера". Он готовил удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.

Кроме того, стало известно, что в Николаеве задержала женщина, которая по заказу ГРУ России занималась дискредитацией украинских войск. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители задержали руководителя "управления труда и социальной политики Херсонского городского округа" РФ. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины