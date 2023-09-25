Наводив ракети на оборонний завод в Запоріжжі. Агент РФ отримав довічне ув'язнення

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав агент фсб, який коригував ракетні удари рф по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники СБУ затримали його під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.

"Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області. Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі окупантам відповідного "звіту", - розповіли у відомстві.

Як встановило розслідування, зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомлялося, раніше контррозвідники СБУ внаслідок багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізували агентурну мережу ФСБ РФ. Затримано російських агентів, які готували теракти проти командування ЗСУ та спецназівців СБУ.

Крім того, СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Запорізькій області.



