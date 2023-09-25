RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводил ракеты на оборонный завод в Запорожье. Агент РФ получил пожизненное заключение

Фото: аент РФ наводил ракеты на завод в Запорожье и получил пожизненное заключение (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

Пожизненное заключение получил предатель, наводивший российские ракеты на оборонный завод Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил агент ФСБ, корректировавший ракетные удары РФ по военной и критической инфраструктуре Запорожья", - говорится в сообщении.

 

Контрразведчики СБУ задержали его во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

По данным следствия, злоумышленником оказался работником местного оборонного предприятия, наводивший российские ракеты на производственные цеха завода.

"Кроме того, он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи оккупантам соответствующего "отчета", - рассказали в ведомстве.

Как установило расследование, злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщалось, ранее контрразведчики СБУ в результате многоэтапной спецоперации в Запорожской области нейтрализовали агентурную сеть ФСБ РФ. Задержаны российские агенты, готовившие теракты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ.

Кроме того, СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Запорожской области.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЗапорожье