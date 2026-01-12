Наводил ракеты на казармы курсантов: СБУ разоблачила "крота" ФСБ в военном институте
По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ, который корректировал ракетные удары по объектам военного института, где проходил обучение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным СБУ, предателем оказался курсант одного из украинских военных вузов, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-канал по поиску "легких заработков".
Передавал координаты казарм и учебных корпусов
Как установило расследование, по заданию ФСБ фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам образовательного учреждения. Среди целей, координаты которых он готовил для врага, были:
- учебные корпуса,
- курсантские казармы,
- тренировочные пункты на полигонах института,
- оборонные предприятия региона.
Кроме того, агент подготовил почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах.
Задержали во время подготовки "отчета" для ФСБ
Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ задержали злоумышленника непосредственно на территории вуза - в момент, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами для воздушной атаки.
Для сбора разведданных фигурант скрыто фотографировал учебные объекты и производственные цеха предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, где курсанты проходили выездные занятия.
Приговор суда
Во время обысков у предателя изъяли смартфон с доказательствами работы на фсб. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Расследование проводилось при содействии командования военного института и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
Задержание агентов ФСБ
6 января суд вынес приговор агенту российских спецслужб, которая наводила удары по Краматорску и прилегающим районам. Ее приговорили к максимальному наказанию - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Запорожье аналогичный срок получил еще один агент российской военной разведки, который корректировал вражеские обстрелы города.
Также в Одессе суд отправил за решетку очередную агентку РФ. Женщина под видом прогулок с 6-летним сыном фотографировала военные объекты и передавала их координаты через Google Maps.