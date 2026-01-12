Наводил ракеты на казармы курсантов: СБУ разоблачила "крота" ФСБ в военном институте

По материалам Службы безопасности Украины к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ, который корректировал ракетные удары по объектам военного института, где проходил обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, предателем оказался курсант одного из украинских военных вузов, которого российская спецслужба завербовала через Telegram-канал по поиску "легких заработков".

Передавал координаты казарм и учебных корпусов

Как установило расследование, по заданию ФСБ фигурант должен был скорректировать ракетный удар по объектам образовательного учреждения. Среди целей, координаты которых он готовил для врага, были:

учебные корпуса,

курсантские казармы,

тренировочные пункты на полигонах института,

оборонные предприятия региона.

Кроме того, агент подготовил почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах.

Задержали во время подготовки "отчета" для ФСБ

Киберспециалисты и следователи СБУ во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ задержали злоумышленника непосредственно на территории вуза - в момент, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами для воздушной атаки.

Для сбора разведданных фигурант скрыто фотографировал учебные объекты и производственные цеха предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса, где курсанты проходили выездные занятия.

Приговор суда

Во время обысков у предателя изъяли смартфон с доказательствами работы на фсб. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Расследование проводилось при содействии командования военного института и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.