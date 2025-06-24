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Наводив ракети на Дніпро: СБУ затримала неповнолітнього у Полтавській області

Вівторок 24 червня 2025 10:44
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Наводив ракети на Дніпро: СБУ затримала неповнолітнього у Полтавській області Фото: СБУ затримала неповнолітнього у Полтавській області, що наводив ракети на Дніпро (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Військова контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силам оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Фігурантом справи виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей". Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у Тelegram-каналах.

На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні "цілі" на камеру свого телефону.

Одразу після таких поїздок підозрюваний месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами об’єктів на Google-карті.

За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Неповнолітнього затримали "на гарячому", коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі.

У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила російського "крота" у лавах ЗСУ, який готував атаку РФ на українські протикорабельні комплекси "Нептун".

Також, раніше українські спецслужби викрили зрадника у лавах ЗСУ, який наводив російські удари по своїй військовій частині.

Крім того, СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ на заході України.

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Служба безпеки України
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