Наводив ракети на Дніпро: СБУ затримала неповнолітнього у Полтавській області

Військова контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по Силам оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Фігурантом справи виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей". Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у Тelegram-каналах.

На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні "цілі" на камеру свого телефону.

Одразу після таких поїздок підозрюваний месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами об’єктів на Google-карті.

За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Неповнолітнього затримали "на гарячому", коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі.

У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.