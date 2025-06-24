Наводил ракеты на Днепр: СБУ задержала несовершеннолетнего в Полтавской области

Военная контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал воздушные атаки РФ по Силам обороны в Полтавской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Фигурантом дела оказался 16-летний житель Днепра, которого российская спецслужба втянула в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег". Его завербовали, когда фигурант искал заработок в Тelegram-каналах.

По заказу российской спецслужбы агент разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов. Чтобы выполнить вражеское задание, юноша объезжал местность на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные "цели" на камеру своего телефона.

Сразу после таких поездок подозреваемый мессенджером направлял куратору фотоотчет с координатами объектов на Google-карте.

По координатам агента оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дронных ударов по Украине. Несовершеннолетнего задержали "на горячем", когда он шпионил возле военного объекта в Днепре.

У задержанного изъят телефон с доказательствами его сотрудничества с врагом. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.