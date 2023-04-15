Наводив "Калібри" на Миколаїв: ворожий коригувальник отримав 11,5 років тюрми

Мешканець Миколаєва отримав 11,5 років позбавлення волі за те, що коригував ракетні удари росіян по місту крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці затримали фігуранта на початку серпня 2022 року у ході контрдиверсійних заходів у Миколаївській області. За матеріалами СБУ суд призначив йому 11,5 років позбавлення волі.

Чоловік збирав розвідані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Миколаєва. На початку літа 2022 року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника "МДБ ДНР".

У поле зору окупантів він потрапив на одному із прокремлівських Telegram-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Під час обшуку у чоловіка виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з росіянами.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу: