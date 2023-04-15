Наводил "Калибры" на Николаев: вражеский корректировщик получил 11,5 лет тюрьмы
Житель Николаева получил 11,5 лет лишения свободы за то, что корректировал ракетные удары россиян по городу крылатыми ракетами "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Правоохранители задержали фигуранта в начале августа 2022 года в ходе контрдиверсионных мероприятий в Николаевской области. По материалам СБУ суд назначил ему 11,5 лет лишения свободы.
Мужчина собирал разведанные места базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.
По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Николаева. В начале лета 2022 года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через представителя "МГБ ДНР".
В поле зрения оккупантов он попал на одном из прокремлевских Telegram-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.
Во время обыска у мужчины обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с россиянами.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения);
- ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, правоохранители задержали агента ФСБ, который искал позиции украинских бойцов в Сумской области.
Кроме того, СБУ разоблачила трех коллаборантов в Харьковской области, среди которых чиновник районного совета.
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