"Зливав" артпозиції ЗСУ під Покровськом: агента РФ засудили до 13 років тюрми
Колаборанта, який "зливав" російській розвідці артилерійські позиції ЗСУ під Покровськом, засудили до 13 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Як встановило слідство, зловмисник "зливав" агресору місця базування Сил оборони у Донецькій області. Найбільше росіян цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій артилерії ЗСУ на найгарячішому напрямку фронту - Покровському.
Так, для отримання розвідданих ворожий поплічник автостопом об’їжджав прифронтові селища району, де приховано фіксував геолокації українських військ.
Після кожної вилазки він дистанційно "звітував" російській розвідці через "зв’язкових" - декількох бойовиків окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Для передачі розвідданих використовував голосові повідомлення в популярному месенджері.
Контррозвідка СБУ затримала колаборанта у результаті спецоперації в Покровському районі у травні цього року.
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, який з власної ініціативи вийшов на розвідку РФ через прокремлівські Tekegram-канали.
Під час обшуку в його помешканні вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами.
За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, надання збройним формування держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ) і призначив 13 років тюрми з конфіскацією майна.
Вироки агентам РФ
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агента воєнної розвідки Росії засудили до 15 років ув'язнення. Зрадник "зливав" позиції українських військ під Бахмутом Донецької області.
На такий же термін засудили російську агентку, яка шпигувала за Силами оборони України та готувала ворожий удар по штабах ЗСУ у Сумській області.
Ще один агент російської розвідки мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати за Силами оборони на східному фронті. Його засудили до 15 років тюрми.
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