Наводитиме жах на російських моряків. Підрозділ ГУР Group 13 отримав морський дрон

MAGURA V7 на обороні моря

MAGURA V7 - це сучасна багатофункціональна платформа морського ударного дрона, що здатна нести ракетне озброєння. Саме ця модель вперше в історії морських безпілотників знищила два російські вертольоти Мі-8 і два винищувачі Су-30.

"Вдячні всім, хто долучився до цієї справи. Вже скоро наша "Конотопська відьма" наводитиме жах на російських моряків та пілотів", - сказала представниця Group 13 з позивним "Ксена".

Дрон вдалося придбати завдяки зусиллям Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, ініціативи Teatr.org.ua, Благодійного фонду Діани Подолянчук та Головного управління розвідки. До збору долучились тисячі українців, за кілька місяців вдалося зібрати 8 мільйонів гривень.

"Конотопська відьма" уже на озброєнні у ГУР (фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)

"Коли культура та армія обʼєднуються - ворог не має шансів. І це не просто співпраця, це спільна, запекла боротьба за свободу і майбутнє України", - сказав Євген Нищук, генеральний директор-художній керівник Театру Франка.

На корпусі дрона залишили свої автографи директор Театру Франка Євген Нищук, актори вистави, представники компанії Teatr.org.ua Владислав Сівак та Назар Грищук. А бійці Group 13 передали театру бойовий прапор зі своїми підписами.

"Цей проект - доказ того, що навіть мистецтво здатне бити по ворогу, якщо стоїть на захисті країни", - зазначила голова благодійного фонду Діана Подолянчук.

"Конотопська відьма" уже на озброєнні у ГУР (фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)