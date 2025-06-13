Будет наводить ужас на российских моряков. Подразделение ГУР Group 13 получило морской дрон

Подразделение ГУР МО Украины Group 13 пополнилось новейшим морским дроном MAGURA V7. Аппарат назвали "Конотопская ведьма" - в честь культурно-благотворительного проекта, в рамках которого и собрали средства на его закупку.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.
MAGURA V7 - это современная многофункциональная платформа морского ударного дрона, способная нести ракетное вооружение. Именно эта модель впервые в истории морских беспилотников уничтожила два российских вертолета Ми-8 и два истребителя Су-30.
"Благодарны всем, кто присоединился к этому делу. Уже скоро наша "Конотопская ведьма" будет наводить ужас на российских моряков и пилотов", - сказала представительница Group 13 с позывным "Ксена".
Дрон удалось приобрести благодаря усилиям Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, инициативы Teatr.org.ua, Благотворительного фонда Дианы Подолянчук и Главного управления разведки. К сбору присоединились тысячи украинцев, за несколько месяцев удалось собрать 8 миллионов гривен.
"Когда культура и армия объединяются - враг не имеет шансов. И это не просто сотрудничество, это совместная, ожесточенная борьба за свободу и будущее Украины", - сказал Евгений Нищук, генеральный директор-художественный руководитель Театра Франко.
На корпусе дрона оставили свои автографы директор Театра Франко Евгений Нищук, актеры спектакля, представители компании Teatr.org.ua Владислав Сивак и Назар Грищук. А бойцы Group 13 передали театру боевой флаг со своими подписями.
"Этот проект - доказательство того, что даже искусство способно бить по врагу, если стоит на защите страны", - отметила глава благотворительного фонда Диана Подолянчук.
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