Наводили ворожі КАБи у Донецькій області. СБУ затримала групу зрадників

Затримано ще чотирьох російських агентів, які коригували ворожі удари по Донецькій області. Зрадники намагались розвідати та передати агресору координати бойових позицій Збройних сил України (ЗСУ) на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Зрадниками виявились місцеві жителі, які були прихильниками рашизму та шукали "швидкого" заробітку у Telegram-каналах. Усі четверо агентів діяли окремо один від одного.
Серед затриманих:
Фото: СБУ затримала групу зрадників (t.me/SBUkr)
Усім затриманим було повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала двох зрадників, які наводили "Шахеди" на радіолокаційні станції ЗСУ та лінії електропередач. Один із затриманих неповнолітній.
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