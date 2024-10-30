Наводили ворожі КАБи у Донецькій області. СБУ затримала групу зрадників

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала двох зрадників, які наводили "Шахеди" на радіолокаційні станції ЗСУ та лінії електропередач. Один із затриманих неповнолітній.

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