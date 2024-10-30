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Наводили вражеские КАБы в Донецкой области. СБУ задержала группу предателей

Фото: СБУ задержала группу предателей (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Задержаны еще четыре российских агента, которые корректировали вражеские удары по Донецкой области. Предатели пытались разведать и передать агрессору координаты боевых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях.http://www.rbc.ua/ukr/news

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Предателями оказались местные жители, которые были сторонниками рашизма и искали "быстрого" заработка в Telegram-каналах. Все четверо агентов действовали отдельно друг от друга. 

Среди задержанных: 

  • двое предателей из Лимана и Славянска, которые по указанию российских спецслужб шпионили за локациями украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы врага; 
  •  житель Краматорска, который корректировал вражеские воздушные удары российских террористов по военным госпиталям. СБУ предотвратила удары благодаря своевременному задержанию приспешника врага;
  • предатель, который работал на военную разведку врага. Для нее он устанавливал координаты мостов, которые используют для переправки бронетехники ВСУ на восточный фронт.
 

Фото: СБУ задержала группу предателей (t.me/SBUkr)

Что угрожает

Всем задержанным было сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: 

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 2 ст. 114-2 - несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения.

Предателям грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала двух предателей, которые приводили "Шахеды" на радиолокационные станции ВСУ и линии электропередач. Один из задержанных несовершеннолетний.

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