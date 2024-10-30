Наводили вражеские КАБы в Донецкой области. СБУ задержала группу предателей

Задержаны еще четыре российских агента, которые корректировали вражеские удары по Донецкой области. Предатели пытались разведать и передать агрессору координаты боевых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях.http://www.rbc.ua/ukr/news
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Предателями оказались местные жители, которые были сторонниками рашизма и искали "быстрого" заработка в Telegram-каналах. Все четверо агентов действовали отдельно друг от друга.
Среди задержанных:
Фото: СБУ задержала группу предателей (t.me/SBUkr)
Всем задержанным было сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
Предателям грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала двух предателей, которые приводили "Шахеды" на радиолокационные станции ВСУ и линии электропередач. Один из задержанных несовершеннолетний.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.