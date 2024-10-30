Наводили вражеские КАБы в Донецкой области. СБУ задержала группу предателей

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала двух предателей, которые приводили "Шахеды" на радиолокационные станции ВСУ и линии электропередач. Один из задержанных несовершеннолетний.

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