Наводили ворожі КАБи у Донецькій області. СБУ затримала групу зрадників

Затримано ще чотирьох російських агентів, які коригували ворожі удари по Донецькій області. Зрадники намагались розвідати та передати агресору координати бойових позицій Збройних сил України (ЗСУ) на Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Зрадниками виявились місцеві жителі, які були прихильниками рашизму та шукали "швидкого" заробітку у Telegram-каналах. Усі четверо агентів діяли окремо один від одного.

Серед затриманих:

двоє зрадників з Лимана та Слов'янська, які за вказівкою російських спецслужб шпигували за локаціями української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи ворога;

мешканець Краматорська, який коригував ворожі повітряні удари російських терористів по військових шпиталях. СБУ запобігла ударами завдяки своєчасному затриманню поплічника ворога;

зрадник, який працював на воєнну розвідку ворога. Для неї він встановлював координати мостів, які використовують для переправлення бронетехніки ЗСУ на східний фронт.

Фото: СБУ затримала групу зрадників (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Усім затриманим було повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 114-2 - несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.