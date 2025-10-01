Наводили удари про Краматорську та Слов'янську: СБУ затримала двох агентів ГРУ

Щоб отримати координати для обстрілів, окупанти завербували місцевих жителів, які у Telegram-каналах закликали до повної окупації регіону. Після вербування агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, про що "звітували" своїм кураторам в анонімних чатах.

Що відомо про підозрюваних

Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов’янська, який наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади.

Для конспірації перед "виходом" на завдання агент одягав тактичну форму та видавав себе за воїна Сил оборони.

Інший фігурант – 66-річний житель Краматорська, якого російські спецслужби завербували через його знайомого. Через "зв’язкового" агент передавав окупантам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп українських захисників. Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.