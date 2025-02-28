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Наводили ракети на ППО та аеродроми. СБУ затримала двох ворожих агентів

Фото: СБУ затримала двох ворожих агентів, які наводили ракети на ППО та аеродроми (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) затримала двох поплічників російських спецслужб, які наводили ворожі ракети на аеродроми та протиповітряну оборону (ППО) в трьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Черкаська область 

У Черкаській області правоохоронці запобігли спробам ворога отримати актуальні дані про Сили оборони. Затримано 20-річного мешканця Радивилова, який шпигував за підрозділами Збройних сил України (ЗСУ). 

 

Фото: СБУ затримала двох ворожих агентів, які наводили ракети на ППО та аеродроми (t.me/SBUkr)

"У разі виявлення військових колон зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими фігурант виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів", - пише СБУ. 

В обмін на співпрацю агенту обіцяли "евакуацію" до Росії. 

Полтава 

У Полтаві викрито 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ворожі удари по обласному центру. Фігурантка розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста. У тому ж числі вона відслідковувала наслідки "прильотів". 

Що загрожує 

Обидвом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України. Їм загрожує 8 років тюрми

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було засуджено російського агента ГРУ, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ у Черкаській області. Він отримав 15 років тюрми.

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