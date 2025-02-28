Наводили ракеты на ПВО и аэродромы. СБУ задержала двух вражеских агентов

Черкасская область

В Черкасской области правоохранители предотвратили попытки врага получить актуальные данные о Силах обороны. Задержан 20-летний житель Радивилова, который шпионил за подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: СБУ задержала двух вражеских агентов, которые наводили ракеты на ПВО и аэродромы (t.me/SBUkr)

"В случае обнаружения военных колонн злоумышленник фиксировал ориентировочное количество боевой техники и ее тактические характеристики. Кроме того, под видом встречи с близкими фигурант выезжал во Львовскую область, где пытался установить локации оперативных аэродромов", - пишет СБУ.

В обмен на сотрудничество агенту обещали "эвакуацию" в Россию.

Полтава

В Полтаве разоблачили 58-летнюю местную жительницу, которая корректировала вражеские удары по областному центру. Фигурантка разведывала пункты базирования радиолокационных станций вблизи города. В том же числе она отслеживала последствия "прилетов".

Что грозит

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины. Им грозит 8 лет тюрьмы.