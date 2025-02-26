Збирав розвіддані про рух віськових ешелонів. СБУ викрила агента російського ГРУ

Агент російського ГРУ, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Черкащині, засуджений до 15 років тюрми. Він збирав розвіддані для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Агент російської військової розвідки (ГРУ), який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Черкащині, отримав реальний термін ув’язнення.

Зловмисник відслідковував напрямок руху ешелонів ЗСУ, а також локації важливих станцій Укрзалізниці, де вони зупинялись. Крім того, він був залучений до збору розвідданих щодо складів із озброєнням Сил оборони та шпиталів, де проходять лікування українські військові.

Окупанти планували використовувати отриману інформацію для прицільних ракетно-дронових ударів по важливих об’єктах.

Затримання та розслідування

Затримання агента відбулося у лютому 2024 року в Черкаській області. Під час операції були проведені заходи для запобігання можливим ударам по локаціях Сил оборони.

Встановлено, що зловмисник, 46-річний уродженець Луганщини, переїхав на Черкащину як переселенець і був завербований ГРУ через свого знайомого – бойовика, який воює на східному фронті.

Агент підтримував зв’язок із російськими спецслужбами через анонімний чат у месенджері, де надсилав фото і геолокації потенційних цілей. Під час обшуків у його помешканні було вилучено мобільний телефон, з якого він контактував з "зв’язковим".

За результатами розслідування, СБУ встановила, що агент скоїв державну зраду в умовах воєнного стану. Вирок суду - 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.