Наводила російські ракети на Харків і чекала на захоплення міста: СБУ затримала агентку РФ

Як зазначають у відомстві, поплічниця РФ шпигувала за Силами оборони у Харкові.

"Зловмисниця була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала "контролюючу" функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти", - інформують в СБУ.

Під час дорозвідки зрадниця фотографувала "потрібні" об’єкти та позначала їх на картах Google. Потім вона пересилала відповідний "звіт" через месенджер.

Закликала до обстрілів та окупації міста

За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань.

Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його "приєднання" до складу РФ.

"Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту", - зазначають у повідомленні.

Безробітна прихильниця Росії

Зрадницею виявилась безробітна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Наприкінці 2023 року її дистанційно завербував представник російської розвідки.

Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась, що, у разі захоплення Харкова, отримає "посаду" в окупаційній адміністрації РФ.

Під час обшуків у жінки виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби.

Правоохоронці повідомили затриманій про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення. Фото: затримання російської агентки (t.me/SBUkr)