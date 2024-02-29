Наводила российские ракеты на Харьков и ждала захвата города: СБУ задержала агентку РФ

Правоохранители задержали предательницу, которая наводила российские ракеты в Харьков и ждала захвата города. Ей грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, приспешница РФ шпионила за Силами обороны в Харькове.
"Злоумышленница была особенно ценным агентом для врага, поскольку выполняла "контролирующую" функцию для российских спецслужб. В частности, фигурантка выходила на местность и проверяла координаты, которые ей присылали рашисти", - информируют в СБУ.
Во время доразведки предательница фотографировала "нужные" объекты и помечала их на картах Google. Затем она пересылала ответный "отчет" через мессенджер.
По данным следствия, в переписках с врагом агент призвала чаще обстреливать Харьков, чтобы нанести городу максимальные разрушения.
Также она надеялась на захват областного центра и его присоединение к составу РФ.
"Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу на начальном этапе ее разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать ее преступные действия, задержать и тем самым предотвратить серию ракетных ударов по городу", - отмечают в сообщении.
Предательницей оказалась безработная местная жительница, идеологическая поклонница рашизма. В конце 2023 года ее дистанционно завербовал представитель российской разведки.
Злоумышленница пошла на сотрудничество с агрессором, потому что надеялась, что в случае захвата Харькова получит "должность" в оккупационной администрации РФ.
Правоохранители сообщили задержанному о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.
Кроме того, мы рассказывали о том, что СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.
Вчера мы сообщали, что СБУ задержала должностную должность харьковского университета, которая помогала РФ искать слабые места в обороне города.
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