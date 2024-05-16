Наводила ракети на Житомирську область: СБУ затримала російську агентку

Затримання агентів РФ

Нагадаємо, вчора у Вінницькій області Служба безпеки затримала рецидивіста, який працював на ПВК "Вагнера" та збирав дані про розташування українських військ.

Нещодавно Служба безпеки України затримала шістьох агентів РФ. Вони скоригували подвійний удар "Іскандерами" по багатоповерхівці у Покровську Донецької області.

Також ми повідомляли, що у Рівному затримали агента ФСБ РФ, який готував ракетні удари по місцях розташування ЗСУ.

Також у СБУ розповіли, як агенти, які працюють на ФСБ Росії, поводяться на допитах.

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